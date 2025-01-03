«Зенит» – главный фаворит Winline Зимнего Кубка РПЛ, «Спартак» – обоих матчей против «Краснодара» и «Динамо»
С 30 января по 11 февраля в Абу-Даби пройдет Winline Зимний Кубок РПЛ. В первой группе встретятся «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», во второй – «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Каждая из команд сыграет по два матча с соперниками по группе.
«Спартак» – фаворит игр против «Краснодара» и «Динамо», букмекеры дают 2.55 на победы в них, 2.70 на успех «Краснодара», 2.65 – на победу «Динамо».
«Зенит» также считается фаворитом матчей против ЦСКА (1.80 против 4.50) и «Ростова» (1.59 против 5.70).
Победители групп встретятся в финале. Итоговая победа «Зенита» в турнире оценивается в 2.80, «Краснодара» – в 5.00, «Спартака» – в 5.50, ЦСКА – в 6.00, «Динамо» – в 7.00, «Ростова» – в 11.00.
Расписание турнира доступно здесь.
Новые вероятные трансферы января: Рэшфорд определился, Дьокереш не уверен насчет «МЮ», Неймара провожают из Саудовской Аравии, варианты для Ольмо
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий