«Зенит» – главный фаворит Winline Зимнего Кубка РПЛ, «Спартак» – обоих матчей против «Краснодара» и «Динамо»

С 30 января по 11 февраля в Абу-Даби пройдет Winline Зимний Кубок РПЛ. В первой группе встретятся «Спартак», «Динамо» и «Краснодар», во второй – «Зенит», ЦСКА и «Ростов». Каждая из команд сыграет по два матча с соперниками по группе.

«Спартак» – фаворит игр против «Краснодара» и «Динамо», букмекеры дают 2.55 на победы в них, 2.70 на успех «Краснодара», 2.65 – на победу «Динамо».

«Зенит» также считается фаворитом матчей против ЦСКА (1.80 против 4.50) и «Ростова» (1.59 против 5.70).

Победители групп встретятся в финале. Итоговая победа «Зенита» в турнире оценивается в 2.80, «Краснодара» – в 5.00, «Спартака» – в 5.50, ЦСКА – в 6.00, «Динамо» – в 7.00, «Ростова» – в 11.00.

Расписание турнира доступно здесь .

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