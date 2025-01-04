«Зенит» хочет выручить за Артура около 15 млн евро (Metaratings)

«Зенит» готов расстаться с Артуром.

По данным Metaratings.ru, «Зенит» готов рассмотреть различные варианты с уходом Артура в зимнее трансферное окно. Может быть как полноценный трансфер, в том числе с рассрочкой платежа, так и аренда с обязательным выкупом.

Петербуржцы намерены выручить за Артура около 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Артуру проявляют «Фламенго» и «Крузейро» – бразильские клубы готовы арендовать хавбека.

Артур перешел в «Зенит » в январе за 15+3 млн евро. В составе клуба бразилец провел 11 матчей в Мир РПЛ , отметившись голом и 2 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .