«Зенит» хочет выручить за Артура около 15 млн евро (Metaratings)
«Зенит» готов расстаться с Артуром.
По данным Metaratings.ru, «Зенит» готов рассмотреть различные варианты с уходом Артура в зимнее трансферное окно. Может быть как полноценный трансфер, в том числе с рассрочкой платежа, так и аренда с обязательным выкупом.
Петербуржцы намерены выручить за Артура около 15 млн евро.
Ранее сообщалось, что интерес к Артуру проявляют «Фламенго» и «Крузейро» – бразильские клубы готовы арендовать хавбека.
Артур перешел в «Зенит» в январе за 15+3 млн евро. В составе клуба бразилец провел 11 матчей в Мир РПЛ, отметившись голом и 2 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовано: Sports
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