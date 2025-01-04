Микель Артета: «Арсенал» должен был дважды взять АПЛ за последние сезоны, с такими показателями обычно побеждают. Но мы этого не сделали»

Микель Артета высказался о последних сезонах «Арсенала».

– Чему научились за последние два сезона?

– То, что всегда можно сделать лучше и всегда можно совершенствоваться. С такими показателями обычно побеждают, мы должны были дважды взять АПЛ.

Реальность такова, что мы этого не сделали, поэтому у нас больше мотивации, больше желания, больше энтузиазма. Можем ли мы посмотреть на нашу команду и сказать, что мы можем стать лучше? Мой ответ: да, в каждом параметре. Так что давайте сделаем это, – сказал тренер «Арсенала».