Микель Артета: «Арсенал» должен был дважды взять АПЛ за последние сезоны, с такими показателями обычно побеждают. Но мы этого не сделали»
Микель Артета высказался о последних сезонах «Арсенала».
– Чему научились за последние два сезона?
– То, что всегда можно сделать лучше и всегда можно совершенствоваться. С такими показателями обычно побеждают, мы должны были дважды взять АПЛ.
Реальность такова, что мы этого не сделали, поэтому у нас больше мотивации, больше желания, больше энтузиазма. Можем ли мы посмотреть на нашу команду и сказать, что мы можем стать лучше? Мой ответ: да, в каждом параметре. Так что давайте сделаем это, – сказал тренер «Арсенала».
Опубликовано: Sports
Источник: Sky Sports
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