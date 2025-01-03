Артета о зимних трансферах «Арсенала»: «Если на рынке появится кто-то, кого мы можем себе позволить и кто окажет реальное влияние на команду, мы должны быть открыты для такой возможности»

Микель Артета высказался о возможных трансферах «Арсенала» в январе.

«Я не знаю. Мы сосредоточены на игроках, которые у нас есть. Если на рынке появится кто-то, кого мы можем себе позволить и кто, как мы считаем, окажет реальное влияние на команду, то мы всегда должны быть открыты для такой возможности. На данный момент мы сосредоточены на тех, кто у нас есть».

О том, будет ли кому-то позволено уйти в это трансферное окно, например, Кирану Тирни

«Все игроки, которые находятся здесь, сосредоточены на своей игре и вкладе в команду. Если что-то произойдет, мы это оценим», – сказал главный тренер «Арсенала ».