Артета о зимних трансферах «Арсенала»: «Если на рынке появится кто-то, кого мы можем себе позволить и кто окажет реальное влияние на команду, мы должны быть открыты для такой возможности»
Микель Артета высказался о возможных трансферах «Арсенала» в январе.
«Я не знаю. Мы сосредоточены на игроках, которые у нас есть. Если на рынке появится кто-то, кого мы можем себе позволить и кто, как мы считаем, окажет реальное влияние на команду, то мы всегда должны быть открыты для такой возможности. На данный момент мы сосредоточены на тех, кто у нас есть».
О том, будет ли кому-то позволено уйти в это трансферное окно, например, Кирану Тирни
«Все игроки, которые находятся здесь, сосредоточены на своей игре и вкладе в команду. Если что-то произойдет, мы это оценим», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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