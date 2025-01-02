Артета о возможных подписаниях «Арсенала» зимой: «Мы сосредоточены на наших игроках. Они отличаются качеством и самоотдачей»

Микель Артета ответил на вопрос о возможных подписаниях «Арсенала» зимой.

«На данный момент мы стараемся выжать максимум из игроков. Мы сосредоточены на наших футболистах.

Мне очень нравятся мои игроки, и я верю в то, что у нас есть, так как они отличаются высоким качеством и самоотдачей», – сказал главный тренер «Арсенала » в интервью TNT Sports.

После победы над «Брентфордом» (3:1) в 19-м туре АПЛ «Арсенал» занимает вторую строчку в таблице, набрав 39 очков. «Ливерпуль» опережает «канониров» на 6 очков, имея матч в запасе.