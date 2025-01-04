«Спартак» поздравил Романцева с 71-летием: «Желаем легенде крепкого здоровья и долголетия. Благодарим не только за две из четырех звезд над эмблемой, но и за фирменный стиль»

«Спартак» поздравил Олега Романцева с днем рождения.

«Олегу Ивановичу Романцеву – 71! 🎉

Чемпион СССР-1979 как игрок «Спартака» и самый титулованный тренер в истории красно-белых отмечает сегодня день рождения! ❤️🤍

В этот день мы говорим Олегу Ивановичу «Спасибо!» не только за две из четырех звезд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в «Спартак» миллионы болельщиков ✨

Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С праздником, Олег Иванович! 🫶» – написали в телеграм-канале «Спартака».