«Спартак» поздравил Романцева с 71-летием: «Желаем легенде крепкого здоровья и долголетия. Благодарим не только за две из четырех звезд над эмблемой, но и за фирменный стиль»
«Спартак» поздравил Олега Романцева с днем рождения.
«Олегу Ивановичу Романцеву – 71! 🎉
Чемпион СССР-1979 как игрок «Спартака» и самый титулованный тренер в истории красно-белых отмечает сегодня день рождения! ❤️🤍
В этот день мы говорим Олегу Ивановичу «Спасибо!» не только за две из четырех звезд, которые горят над нашей эмблемой, но и за фирменный стиль, влюбивший в «Спартак» миллионы болельщиков ✨
Желаем нашей легенде крепкого здоровья и долголетия. С праздником, Олег Иванович! 🫶» – написали в телеграм-канале «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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