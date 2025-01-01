Глушаков о Семаке: «Взял много титулов, молодец, но до уровня Романцева он пока не дотягивает. Но у него все впереди!»

Денис Глушаков сравнил работу Сергея Семака и Олега Романцева.

– Семак сейчас является самым титулованным отечественным тренером. Можно ли говорить, что он и Романцев – это тренеры одного эшелона?

– Пока нельзя так говорить. Романцев был в сборной, а Сергей Богданович, при всем уважении к нему, не работал там – он пока не сопоставим с Олегом Ивановичем.

Семак взял много титулов, молодец, но до уровня Романцева он пока не дотягивает, но у него все впереди! – сказал полузащитник «Химок», ранее игравший за «Спартак ».