Глушаков о Семаке: «Взял много титулов, молодец, но до уровня Романцева он пока не дотягивает. Но у него все впереди!»
Денис Глушаков сравнил работу Сергея Семака и Олега Романцева.
– Семак сейчас является самым титулованным отечественным тренером. Можно ли говорить, что он и Романцев – это тренеры одного эшелона?
– Пока нельзя так говорить. Романцев был в сборной, а Сергей Богданович, при всем уважении к нему, не работал там – он пока не сопоставим с Олегом Ивановичем.
Семак взял много титулов, молодец, но до уровня Романцева он пока не дотягивает, но у него все впереди! – сказал полузащитник «Химок», ранее игравший за «Спартак».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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