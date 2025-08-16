Станкович про 2:2 с «Зенитом»: «Я наслаждался игрой «Спартака», не хватило удачи с пенальти. Анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над исправлением этого»

Деян Станкович доволен игрой «Спартака» против «Зенита» (2:2).

«Мы провели неплохой матч, старались, но нам не хватило удачи в конце с пенальти. Есть еще чемпионат, он идет, все только начинается.

Я наслаждался матчем, наслаждался игрой ребят, они заслуживали победы сегодня.

Мы анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над тем, чтобы исправить это», – сказал главный тренер «Спартака » в эфире «Матч ТВ».

Станкович не пришел на пресс-конференцию после ничьей с «Зенитом» по личным причинам