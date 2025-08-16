  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович про 2:2 с «Зенитом»: «Я наслаждался игрой «Спартака», не хватило удачи с пенальти. Анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над исправлением этого»
66

Станкович про 2:2 с «Зенитом»: «Я наслаждался игрой «Спартака», не хватило удачи с пенальти. Анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над исправлением этого»

Деян Станкович доволен игрой «Спартака» против «Зенита» (2:2).

«Мы провели неплохой матч, старались, но нам не хватило удачи в конце с пенальти. Есть еще чемпионат, он идет, все только начинается.

Я наслаждался матчем, наслаждался игрой ребят, они заслуживали победы сегодня.

Мы анализируем, почему начинаем лучше играть, пропустив гол, и работаем над тем, чтобы исправить это», – сказал главный тренер «Спартака» в эфире «Матч ТВ».

Станкович не пришел на пресс-конференцию после ничьей с «Зенитом» по личным причинам

А что теперь делать со Станковичем?2362 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сакич про 2:2 с «Зенитом»: «Спартак» доминировал, но не реализовал большее количество моментов. Сейчас все идет против нас, но рано или поздно это закончится»
27сегодня, 17:07
У «Спартака» 1 домашняя победа над «Зенитом» в РПЛ после 2017 года
20сегодня, 16:54
«Спартак» не побеждает 4 матча. Из семи игр сезона команда Станковича выиграла две – в июле
33сегодня, 16:33
Главные новости
Рафинья должен был получить красную за фол на Морее, считает экс-судья Итурральде: «Это удар сзади и на уровне колена. Он мог травмировать игрока»
2310 минут назадФото
Экс-судья Бурруль о голе Феррана: «Решение судьи непрофессионально,остановить матч было бы самым логичным. Раильо лежит на газоне, игроки «Мальорки» остановились»
816 минут назад
Литвинов про 2:2 с «Зенитом»: «Счет не по игре, есть ощущение. У «Спартака» было много голевых моментов, мы владели инициативой большую часть игры»
1422 минуты назад
Депутат Милонов о результатах «Зенита»: «Это все из-за легионеров, надо от них избавляться. Зачем за них такие деньги платить, если они еще и не умеют играть?»
2726 минут назад
Деян Станкович: «Я был спокойным не только в матче с «Зенитом», но и до этого, не хочу понапрасну тратить энергию. Мы заслуживали победы, но выбрали самый сложный путь и идем по нему»
1129 минут назад
Суперкубок Германии. «Бавария» в гостях у «Штутгарта». 1:0 – Кейн забил. Онлайн-трансляция
1634 минуты назадLive
Ненад Сакич: «Мы показали настоящий «Спартак». Было пятиминутное затмение во 2-м тайме, когда позволили «Зениту» забить. Правша Соболев пробил левой – это непредсказуемо»
1337 минут назад
«Тоттенхэм» близок к трансферу Эзе из «Кристал Пэлас» за 55 млн фунтов и бонусы (The Independent)
1046 минут назад
«Мальорка» в матче с «Барселоной» осталась вдевятером к концу 1-го тайма. Мурики получил красную за удар вратарю ногой в голову, у Морланеса две желтые за споры и фол на Ямале
1647 минут назадФото
АПЛ стартовала! «Ман Сити» забил 4 гола «Вулвс», «Тоттенхэм» разгромил «Бернли», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» не забили, «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
66651 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ахмат» – «Крылья Советов». 3:1 – Игнатенко отыграл один мяч, Касинтура сделал дубль. Онлайн-трансляция
218 минут назадLive
Лига 1 стартовала! «Монако» Головина обыграл «Гавр», «Лион» победил «Ланс», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Нантом» в воскресенье
3016 минут назадLive
Жедсон о «Спартаке»: «Большая честь играть в самом популярном клубе страны. Хочу изучать русский, чтобы улучшить коммуникацию вне поля»
730 минут назад
Товарищеские матчи. «Интер» играет с «Олимпиакосом», «Ювентус» в гостях у «Аталанты»
35 минут назадLive
Кубок Италии. «Комо» обыграл «Зюдтироль», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
336 минут назадLive
Экс-арбитр Барренечеа Монтеро про гол Феррана «Мальорке»: «Здесь не о чем спорить. Судья полагал, что Раильо симулировал, и разрешил продолжить игру»
636 минут назад
Маркиньос: «Мы поддерживаем Станковича, рады работать с ним. Будем надеяться, что это выльется в результат»
39 минут назад
«Ман Сити» разгромил «Вулвс» на выезде – 4:0. Холанд сделал дубль, Шерки и Рейндерс забили
2051 минуту назад
Слуцкий о трех матчах «Шанхая» без побед и потере 1-го места: «В чемпионате высочайшая конкуренция. Впереди 9 туров, это длинный путь»
1сегодня, 18:04Видео
Кубок Германии. «Вольфсбург» забил 9 голов «Хемелингену», «Лейпциг» обыграл «Зандхаузен», «Гамбург» прошел «Пирмазенс»
6сегодня, 17:57