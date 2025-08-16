  • Спортс
  • «Говорил судье: «Не имеешь права». Ребята подбежали и сразу сказали о двух касаниях у Барко. «Зенит» приобрел очко, как бы плохо это ни звучало». Адамов про 2:2 со «Спартаком»
«Говорил судье: «Не имеешь права». Ребята подбежали и сразу сказали о двух касаниях у Барко. «Зенит» приобрел очко, как бы плохо это ни звучало». Адамов про 2:2 со «Спартаком»

Денис Адамов высказался об отмене гола, забитого «Спартаком» с пенальти.

«Ребята подбежали и сразу сказали о двух касаниях. Честно, я момент удара не видел. Я просто судье [Артему Чистякову] говорил: «Не имеешь права». Слава богу, что все так получилось в концовке.

После удаления 15 минут мы вообще лучше играли, а первый тайм очень плохо провели. Я думаю, что мы приобрели одно очко по такой игре, как бы это плохо ни звучало», – отметил голкипер «Зенита».

Двойное касание при пенальти Барко помешало «Спартаку» обыграть «Зенит». Как теперь работает правило?

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
