«Говорил судье: «Не имеешь права». Ребята подбежали и сразу сказали о двух касаниях у Барко. «Зенит» приобрел очко, как бы плохо это ни звучало». Адамов про 2:2 со «Спартаком»
Денис Адамов высказался об отмене гола, забитого «Спартаком» с пенальти.
«Ребята подбежали и сразу сказали о двух касаниях. Честно, я момент удара не видел. Я просто судье [Артему Чистякову] говорил: «Не имеешь права». Слава богу, что все так получилось в концовке.
После удаления 15 минут мы вообще лучше играли, а первый тайм очень плохо провели. Я думаю, что мы приобрели одно очко по такой игре, как бы это плохо ни звучало», – отметил голкипер «Зенита».
Двойное касание при пенальти Барко помешало «Спартаку» обыграть «Зенит». Как теперь работает правило?
А что теперь делать со Станковичем?247 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости