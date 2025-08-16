Егор Титов: «Станковича нужно оставлять, дайте человеку время. Я доволен тем, что «Спартак» доминировал и не проиграл «Зениту»
Егор Титов считает, что Деяна Станковича не нужно увольнять из «Спартака».
В 5-м туре Мир РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» со счетом 2:2.
«Станковича однозначно нужно оставлять. Почему? Поймите, каждый раз мы кого-то ищем... сейчас будет новый тренер. Дайте человеку время. Пусть работает. Если бы было 3:2, были бы все довольны.
Я доволен, что «Спартак» не проиграл, что многие прогнозировали, и тем, что «Спартак» доминировал. Единственное, когда игра была в большинстве, хотелось, чтобы это было немного по-другому», – сказал бывший капитан московского клуба.
