«Спартаку» предложили кандидатуру Бенитеса. Испанец готов возглавить команду при высокой зарплате и гарантии трансферов (Metaratings)

Рафаэль Бенитес может возглавить «Спартак».

По информации Metaratings.ru, московскому клубу предложили кандидатуру бывшего главного тренера «Ливерпуля», «Реала», «Наполи» и «Валенсии». Утверждается, что испанский специалист готов рассматривать предложения из РПЛ, но только при высокой зарплате и гарантии новых трансферов. 

Последним клубом Бенитеса была «Сельта», которую он возглавлял с 2023 по 2024 год. 

«Спартак» в данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 5 очков после 5 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
