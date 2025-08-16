«Спартаку» предложили кандидатуру Бенитеса. Испанец готов возглавить команду при высокой зарплате и гарантии трансферов (Metaratings)
Рафаэль Бенитес может возглавить «Спартак».
По информации Metaratings.ru, московскому клубу предложили кандидатуру бывшего главного тренера «Ливерпуля», «Реала», «Наполи» и «Валенсии». Утверждается, что испанский специалист готов рассматривать предложения из РПЛ, но только при высокой зарплате и гарантии новых трансферов.
Последним клубом Бенитеса была «Сельта», которую он возглавлял с 2023 по 2024 год.
«Спартак» в данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 5 очков после 5 туров.
