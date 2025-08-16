Соболев отказался общаться с журналистами после матча со «Спартаком»: «Ни в коем случае»
Александр Соболев отказался отвечать на вопросы СМИ после игры со «Спартаком».
«Зенит» сыграл вничью с московской командой в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Соболев забил последний гол в матче.
После матча на предложение журналистов пообщаться в микст-зоне форвард ответил: «Ни в коем случае».
А что теперь делать со Станковичем?2397 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
