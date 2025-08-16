Соболев отказался общаться с журналистами после матча со «Спартаком»: «Ни в коем случае»

Александр Соболев отказался отвечать на вопросы СМИ после игры со «Спартаком».

«Зенит» сыграл вничью с московской командой в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Соболев забил последний гол в матче.

После матча на предложение журналистов пообщаться в микст-зоне форвард ответил: «Ни в коем случае».

Соболев снова выложил пост с отсылкой к цитате Жириновского про «петушиный крик» – форвард забил «Спартаку» в РПЛ. «Зенит» репостнул