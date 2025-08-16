У Рафиньи 32 (18+14) очка в 2025 году. В топ-5 лиг больше только у Дембеле – 37
Рафинья Диас забил 18-й гол в 2025 году.
Вингер «Барселоны» открыл счет в матче с «Мальоркой» в 1-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм). Ему ассистировал Ламин Ямаль.
На счету бразильца теперь 18 голов и 14 результативных передач в 2025 году. Больше результативных действий среди игроков топ-5 лиг за этот период совершил только Усман Дембеле из «ПСЖ» – он забил 27 мячей и сделал 10 ассистов.
18-летний испанец отличился 12 голами и 13 результативными пасами в этом году.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
