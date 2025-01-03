Егор Титов: «Спартак» 90-х был самой популярной командой в Восточной Европе. Мы во главе с Романцевым наследили по всей Европе. Люди сейчас подходят со словами благодарности»
Егор Титов высказался о популярности «Спартака» в 90-х.
– Вас сейчас узнают, как раньше?
– Да, безусловно. В самолетах, на улице, в метро и других местах тоже. «Спартак» 90-х был самой популярной командой в Восточной Европе. Мы во главе с Олегом Ивановичем (Романцевым – Спортс”) наследили по всей Европе. За нас болели и переживали. Люди сейчас подходят со словами благодарности, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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