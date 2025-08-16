Галактионов об ужесточении лимита: «Локомотив» в конце 2022-го был в не очень хорошем положении и сделал ставку на российских игроков. Костяк у нас свой, надо на дистанции показывать результат»

Михаил Галактионов подчеркнул приверженность «Локомотива» российским футболистам.

– Как относитесь к ужесточению лимита?

– Вне зависимости от решения, в конце 2022 года мы находились в не очень хорошем положении. Сделали ставку на российских игроков. Костяк у нас свой, стараемся развиваться, нужна стабильность, надо на длительной дистанции показывать результат, – сказал главный тренер «Локомотива ».