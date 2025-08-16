Галактионов об ужесточении лимита: «Локомотив» в конце 2022-го был в не очень хорошем положении и сделал ставку на российских игроков. Костяк у нас свой, надо на дистанции показывать результат»
Михаил Галактионов подчеркнул приверженность «Локомотива» российским футболистам.
– Как относитесь к ужесточению лимита?
– Вне зависимости от решения, в конце 2022 года мы находились в не очень хорошем положении. Сделали ставку на российских игроков. Костяк у нас свой, стараемся развиваться, нужна стабильность, надо на длительной дистанции показывать результат, – сказал главный тренер «Локомотива».
А что теперь делать со Станковичем?2397 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости