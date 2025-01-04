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  • Романцев о «Зените»: «Домашние осечки с «Крыльями» и «Акроном» — удар ниже пояса. Семак уже доказывал, что умеет находить выход из непростых ситуаций»
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Романцев о «Зените»: «Домашние осечки с «Крыльями» и «Акроном» — удар ниже пояса. Семак уже доказывал, что умеет находить выход из непростых ситуаций»

Олег Романцев высказался о спаде «Зенита» в конце первой части сезона Мир РПЛ.

«Мне странно слышать разговоры о какой-то «потере мотивации». Да как такое может быть?! К чему тогда пахать на тренировках, а потом выходить в полноги на поле, обманывая самого себя и болельщиков?

Возможно, у кого-то из футболистов Сергея Семака действительно притупилось чувство борьбы, без предельного игрового заряда не обыграть даже соперников из турнирных низов. Других причин не бывает. Ведь не могут же вдруг разучиться играть Вендел с Клаудиньо, которые еще недавно вели за собой остальных. 

Конечно, две домашние осечки с «Крыльями Советов» и «Акроном» для «Зенита» — удар ниже пояса. Но зимние сборы — достаточное время, чтобы понять причины спада, поработать над ошибками и начать с чистого листа.

А то, что Семак умеет находить выход из непростых ситуаций, он уже доказывал. Тем более что по-прежнему располагает самым сильным составом в лиге. Но очевидно, что продолжить золотую серию в нынешнем сезоне ему будет сложно. Прежде всего потому, что гораздо мощнее и разнообразнее стал играть возглавивший таблицу «Краснодар». 

Да и севший на хвост лидерам «Спартак» еще не сказал своего последнего слова. Главное, что после уверенной победы в гостях над «быками» команда Станковича поверила, что способна на многое», – сказал экс-тренер «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoСергей Семак
logoАкрон
logoОлег Романцев
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
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