Мотта об 1:2 с «Миланом»: «Юве» нужно работать над характером. На протяжении 70 минут выход в финал был полностью в наших руках»
«Ювентус» проиграл матч 1/2 финала Суперкубка Италии.
«Конечно, мы не можем быть довольны игрой, особенно в первом тайме, хотя после перерыва у нас тоже были моменты, чтобы снять все вопросы. «Милан» тоже сделал очень мало, так что по такой игре они не должны были побеждать.
Поражение разочаровывает, поскольку у нас была очень хорошая возможность выйти в финал. Считаю, что у нас был отличный шанс обыграть «Милан», но мы не смогли им воспользоваться.
Нам нужно работать над характером, ведь мы контролировали игру. создавали моменты и могли решить исход, но не сделали этого. Характер проявляется в игре, когда происходит какой-то негатив и вы должны на это отреагировать. Мы не отреагировали и упустили возможность сыграть в финале, участие в котором на протяжении 70 минут было полностью в наших руках», – сказал тренер «Ювентуса» в эфире Sport Mediaset.
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