Консейсау о 2:1 с «Юве»: «Милан» заслужил победу игрой во 2-м тайме. Но мы еще ничего не сделали – нужно подготовиться к матчу с «Интером»
Сержиу Консейсау оценил победу над «Ювентусом» (2:1).
«Милан» выиграл матч 1/2 финала Суперкубка Италии.
«Мы заслужили победу игрой во втором тайме, тогда как в первом я увидел «Милан» образца 2-3-недельной давности: нерешительность в обороне, плохая игра с мячом из-за усталости и несвоевременный прессинг.
В перерыве мы кое-что поменяли, посмотрели друг другу в глаза – игроки должны были понять, что нужно было сделать, чтобы выиграть матч. Им следовало делать то, к чему мы готовились, и если бы мы проиграли 0:2 или 0:3, то ответственность лежала бы на мне. Во втором тайме они сыграли поистине отважно, совсем иначе, чем в первом.
Я доволен, но мы еще ничего не сделали, мы в финале и должны подготовиться к матчу с «Интером», – сказал тренер «Милана» в эфире Sport Mediaset.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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