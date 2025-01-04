У Винисиуса 2-я красная за 286 матчей за «Реал» – обе против «Валенсии». Первую отменили
Винисиус получил вторую красную карточку, играя за «Реал».
Вингер «Реала» был удален в матче Ла Лиги против «Валенсии» (2:1). Первую карточку он также получил против валенсийцев на «Месталье». Всего у Винисиуса две карточки за 286 матчей за «Реал».
При этом первую красную карточку Винисиуса отменили – из-за недостатка информации у судьи. Рефери не показали на повторе, как игрок «Валенсии» хватал вингера «Реала» за шею.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Педро Мартина в X
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