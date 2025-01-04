  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Винисиуса 2-я красная за 286 матчей за «Реал» – обе против «Валенсии». Первую отменили
50

У Винисиуса 2-я красная за 286 матчей за «Реал» – обе против «Валенсии». Первую отменили

Винисиус получил вторую красную карточку, играя за «Реал».

Вингер «Реала» был удален в матче Ла Лиги против «Валенсии» (2:1). Первую карточку он также получил против валенсийцев на «Месталье». Всего у Винисиуса две карточки за 286 матчей за «Реал».

При этом первую красную карточку Винисиуса отменили – из-за недостатка информации у судьи. Рефери не показали на повторе, как игрок «Валенсии» хватал вингера «Реала» за шею.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Педро Мартина в X
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВаленсия
Сесар Сото Градо
logoсудьи
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Винисиус толкнул вратаря в шею – прямая красная, с поля уводили силой. Новый скандал на «Месталье»
80сегодня, 22:30
«Реал» вырвал победу у «Валенсии» в меньшинстве – 2:1! Беллингем забил и ассистировал Модричу после удаления Винисиуса
938сегодня, 22:03
Винисиус удален в матче с «Валенсией»: вингер «Реала» толкнул вратаря Димитриевски сзади в голову. Бразилец кричал на судью после красной, Рюдигер удерживал его
149сегодня, 21:52Фото
Винисиус показал 2 пальца фанатам «Валенсии», свистевшим ему и кричавшим про пляжный мяч. Вингер «Реала» уже желал вылета в Сегунду «Райо»
63сегодня, 21:17
Рекомендуем
Главные новости
«Барса» вышла на правило 1 к 1 благодаря сделке по продаже VIP-мест на «Камп Ноу». Это условие для регистрации Ольмо и Виктора – клуб ожидает, что она произойдет не позднее вторника
3536 минут назад
Анчелотти про 2:1 с «Валенсией»: «Победа справедливая. Винисиус не заслуживал удаления, подадим апелляцию»
5050 минут назад
Лапорта по ошибке опубликовал текст, где RFEF соглашается с позицией «Барсы» по Ольмо и Виктору. Игроки еще не зарегистрированы, клуб ждет ответа Федерации и Ла Лиги
15сегодня, 22:40
Винисиус извинился за удаление в игре с «Валенсией»: «Спасибо, команда!✌🏾»
33сегодня, 22:40
«Реал» идет 1-м в Ла Лиге с 2-очковым отрывом, у «Атлетико» матч в запасе. «Барса» отстает на 5 баллов от лидера
75сегодня, 22:15
«Реал» не проигрывает 6 матчей подряд. У мадридцев 5 побед и ничья на отрезке
100сегодня, 22:07
«Реал» вырвал победу у «Валенсии» в меньшинстве – 2:1! Беллингем забил и ассистировал Модричу после удаления Винисиуса
938сегодня, 22:03
«Реал» лидирует в Ла Лиге по числу отмененных голов после введения ВАР – 29. У «Севильи» их 18, у «Атлетико» 16, у «Барсы» – 13
29сегодня, 21:56
Винисиус удален в матче с «Валенсией»: вингер «Реала» толкнул вратаря Димитриевски сзади в голову. Бразилец кричал на судью после красной, Рюдигер удерживал его
149сегодня, 21:52Фото
Беллингем впервые в карьере не реализовал пенальти – пробил в штангу в матче с «Валенсией». Мбаппе заработал 11-метровый удар
21сегодня, 21:25
Ко всем новостям
Последние новости
Беллингем набрал 8 фэнтези-очков в перенесенном матче с «Валенсией». У полузащитника гол, ассист и незабитый пенальти
14 минут назадФэнтези
Чемпионат Франции. «Ницца» победила «Ренн», «Лион» и «Монпелье» сыграют в субботу, «Марсель» встретится с «Гавром» Кузяева в воскресенье
4сегодня, 22:00
Гол Мбаппе «Валенсии» отменили из-за офсайда
12сегодня, 21:35Фото
Салах о наградах: «Побеждая с командой, больше шансов завоевать «Золотой мяч» или что-то еще. Хочу выиграть АПЛ, чтобы люди сказали, что я сделал разницу и помог победить»
3сегодня, 21:34
Тихий о том, что Комличенко покупает помидоры по 1000 рублей: «Много работает и тренируется, если позволяет себе. Про мои 200 тысяч в месяц скажут: «Да кто это такой, что за фигня»
7сегодня, 20:56
Кубок Испании. 1/16 финала. «Барбастро» примет «Барселону» в субботу, «Марбелья» сыграет с «Атлетико», «Депортива Минера» и «Реал» встретятся в понедельник
5сегодня, 20:35
Захарян готов сыграть в Кубке Испании с «Понферрадиной». Хавбек еще не выходил на поле в этом сезоне
2сегодня, 20:31
Гасперини о судействе в полуфинале Суперкубка: «1-й гол «Интера» – абсурд. Углового не должно быть. У де Врея был офсайд, а Скальвини не смог прыгнуть, на нем был чистый фол»
3сегодня, 20:28
Медведь пришел на участок Демичелиса в Мексике. Животное спугнули, семья Мартина не пострадала
8сегодня, 20:24Фото
Радимов о Кахигао в «Спартаке»: «У него есть связи. А это, наверное, сейчас самое главное в работе спортивного директора, который им нужен»
6сегодня, 20:20
Рекомендуем