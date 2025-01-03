Кубок Испании. 1/16 финала. «Барбастро» примет «Барселону» в субботу, «Марбелья» сыграет с «Атлетико», «Депортива Минера» и «Реал» встретятся в понедельник
«Барбастро» принимает «Барселону» в матче 1/16 Кубка Испании.
«Атлетико» сыграет в гостях против «Марбельи», «Депортива Минера» встретится с «Реалом».
1/16 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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