«Золотой мяч» Винисиусу!» Болельщики «Реала» поддержали вингера после хет-трика «Осасуне»
Болельщики «Реала» поддержали Винисиуса после хет-трика «Осасуне».
Вингер «Реала» забил три мяча в матче 13-го тура Ла Лиги.
Бразилец отличился на 34-й минуте в первом тайме, а также забил еще два гола во второй половине встречи – на 61-й и 69-й минутах.
После этого болельщики на «Сантьяго Бернабеу» скандировали «Золотой мяч Винисиусу!» Футболист не получил награду по итогам прошлого сезона, приз выиграл Родри.
В нынешнем сезоне Винисиус забил 8 голов и сделал 4 передачи в 12 матчах Ла Лиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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