«Золотой мяч» Винисиусу!» Болельщики «Реала» поддержали вингера после хет-трика «Осасуне»

Болельщики «Реала» поддержали Винисиуса после хет-трика «Осасуне».

Вингер «Реала » забил три мяча в матче 13-го тура Ла Лиги .

Бразилец отличился на 34-й минуте в первом тайме, а также забил еще два гола во второй половине встречи – на 61-й и 69-й минутах.

После этого болельщики на «Сантьяго Бернабеу » скандировали «Золотой мяч Винисиусу!» Футболист не получил награду по итогам прошлого сезона, приз выиграл Родри.

В нынешнем сезоне Винисиус забил 8 голов и сделал 4 передачи в 12 матчах Ла Лиги.