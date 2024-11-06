Фанаты «Реала» скандировали имя Винисиуса на первых минутах матча с «Миланом». Вингер не получил «Золотой мяч»

Болельщики «Реала» поддержали Винисиуса Жуниора.

Мадридский клуб принимает «Милан » в 4-м туре общего этапа турнира (1:3, второй тайм).

В начале матча болельщики на «Сантьяго Бернабеу» скандировали имя Винисиуса .

Перед началом игры фанаты «сливочных» освистали гимн Лиги чемпионов – возможно, это связано с тем, что Винисиус не получил «Золотой мяч ». Как отмечает Marca, вингер «Реала » отреагировал на свист болельщиков улыбкой и кивком головы.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.