Фанаты «Реала» скандировали имя Винисиуса на первых минутах матча с «Миланом». Вингер не получил «Золотой мяч»
Болельщики «Реала» поддержали Винисиуса Жуниора.
Мадридский клуб принимает «Милан» в 4-м туре общего этапа турнира (1:3, второй тайм).
В начале матча болельщики на «Сантьяго Бернабеу» скандировали имя Винисиуса.
Перед началом игры фанаты «сливочных» освистали гимн Лиги чемпионов – возможно, это связано с тем, что Винисиус не получил «Золотой мяч». Как отмечает Marca, вингер «Реала» отреагировал на свист болельщиков улыбкой и кивком головы.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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