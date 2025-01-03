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«С Клоппом всегда была одна система. Слот вносит изменения в зависимости от игры, раньше этого не делали». Салах о тренерах «Ливерпуля»

Мохамед Салах сравнил Арне Слота и Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Новый тренер пришел с новой идеей, которая помогает команде.

Мы были с Юргеном [Клоппом] 7 лет, так что, возможно, что-то немного изменилось и заставляет нас всех больше хотеть побеждать. Это не значит, что мы не сильно хотели побеждать, но перемены могут помочь команде, и я никогда не был так мотивирован на победу в Премьер-лиге, как сейчас.

Мы играем совершенно по-другому. С Юргеном у нас все время была одна система. Мы придерживались этого, независимо от всего. Мы делали это в течение 7-8 лет.

Новый тренер вносит некоторые изменения в зависимости от игры. Раньше мы этого не делали.

Что касается меня, команда полагается на меня немного больше, чем раньше. Каким-то образом это помогает мне выражать себя, играть по-своему и улучшать некоторые аспекты игры», – сказал вингер «Ливерпуля».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoМохамед Салах
logoАрне Слот
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoЮрген Клопп
logoтактика
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