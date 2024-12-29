Слот о Салахе как лучшем игроке мира: «Если смотреть на статистику, то с этим не поспоришь, но есть и другие игроки, обладающие большим мастерством. Мо определенно один из лучших»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги игры с «Вест Хэмом».

«Красные» выиграли матч 19-го тура АПЛ со счетом 5:0.

– Мне очень понравилось, потому что нечасто бывает так, что я могу просто сидеть и наслаждаться.

В матче с «Тоттенхэмом» мы вели со счетом 5:1, а они отыграли два мяча, но сегодня мы сохранили контроль над игрой. Перед матчем мы говорили о допущенных моментах [у наших ворот]. Сегодня мы допустили два или три, а в матче с «Лестером» у соперников было два момента – и они забили один гол.

В атаке мы создали много моментов и забили много голов.

– Салах – лучший игрок мира на данный момент?

– Если смотреть на его статистику, то с этим не поспоришь, но в разных лигах есть разные игроки, которые обладают большим мастерством. Но Мо на данный момент определенно один из лучших. Сегодня он мог забить больше, но мне также понравилась его работа на команду без мяча.

Он в очень хорошей форме. Будем надеяться, что он сможет поддерживать ее еще долго, – сказал Слот.