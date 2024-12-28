Слот о контрактах Салаха, ван Дейка и Трента: «Они постоянно ведут переговоры с «Ливерпулем», посмотрим, что будет дальше. Пока они играют так, как сейчас, я доволен»

Арне Слот высказался о ситуации с контрактами у лидеров «Ливерпуля».

Мохамед Салах , Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд официально смогут вести переговоры с другими клубами с 1 января – у всех троих истекают контракты по окончании этого сезона.

«Если бы что-то изменилось, это точно не тот момент, чтобы объявлять об этом. В целом я не обсуждаю ситуации с контрактами. Было бы неожиданно, если бы именно я сообщил о продлении одного из них! Продолжайте спрашивать, это ваша работа, но, скорее всего, вы не получите ответа.

Очевидно, что с 1 января, возможно, для вас, прессы, что-то изменится, но они постоянно ведут переговоры с клубом. Посмотрим, что будет дальше. Пока они играют так, как сейчас, главный тренер доволен», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».