Слот о Салахе: «Великий игрок – его показатели говорят сами за себя. Ван Дейк тоже проводит выдающийся сезон, но у него нет таких цифр, потому что он защитник»
Арне Слот высказался об игре Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.
В текущем сезоне 32-летний египтянин провел 26 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 17 ассистов.
«Сложно сравнивать футболистов. Если я посмотрю на нашу команду, то Вирджил [ван Дейк] тоже проводит выдающийся сезон, но у него нет таких цифр, потому что он защитник.
Показатели Мо говорят сами за себя. Если вы просто посмотрите на цифры и на его игру, то поймете – он определенно великий футболист», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.
Мохамед Салах: «Я хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в ЛЧ. Индивидуальные награды не дают дополнительной мотивации – я почти все выиграл»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: BBC
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