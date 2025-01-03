Слот о Салахе: «Великий игрок – его показатели говорят сами за себя. Ван Дейк тоже проводит выдающийся сезон, но у него нет таких цифр, потому что он защитник»

Арне Слот высказался об игре Мохамеда Салаха и Вирджила ван Дейка.

В текущем сезоне 32-летний египтянин провел 26 матчей за «Ливерпуль » во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 17 ассистов.

«Сложно сравнивать футболистов. Если я посмотрю на нашу команду, то Вирджил [ван Дейк] тоже проводит выдающийся сезон, но у него нет таких цифр, потому что он защитник.

Показатели Мо говорят сами за себя. Если вы просто посмотрите на цифры и на его игру, то поймете – он определенно великий футболист», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот .

Мохамед Салах: «Я хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в ЛЧ. Индивидуальные награды не дают дополнительной мотивации – я почти все выиграл»