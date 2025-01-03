  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мохамед Салах: «Я хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в ЛЧ. Индивидуальные награды не дают дополнительной мотивации – я почти все выиграл»
8

Мохамед Салах: «Я хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в ЛЧ. Индивидуальные награды не дают дополнительной мотивации – я почти все выиграл»

Мохамед Салах заявил, что хочет больше выиграть АПЛ, нежели Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ и имеет одну игру в запасе, опережая «Арсенал» на шесть очков.

«Раньше я сходил с ума от индивидуальных наград, но я почти все выиграл. Поэтому спасибо всем за это, но я не думаю, что это придает мне дополнительной мотивации.

Сейчас я просто чувствую, что хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в Лиге чемпионов.

Быть важной частью команды, которая побеждает – это прекрасно», – сказал вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах в интервью TNT Sports Mexico.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoЛиверпуль
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Слот перед «МЮ»: «Их команда намного лучше, чем показывает таблица. Амориму потребуется некоторое время»
318 минут назад
Каррагер об Амориме: «В отличие от тен Хага и Поттера у него аура топ-тренера, но он оказался в сложной ситуации. «МЮ» нужны более талантливые игроки для реализации его планов»
1843 минуты назад
«Ливерпуль» не продаст Трента в январе вне зависимости от предложения «Реала». «Красные» уже отклонили первый запрос мадридцев по игроку
17сегодня, 08:43
«Бока» не продаст Себальоса меньше чем за 20 млн евро. ЦСКА предлагал 4 млн
11сегодня, 08:32
Амарал о Промесе: «Замечательный человек и профессионал высочайшего уровня. Невозможно было заменить лучшего игрока не только в «Спартаке», но и в чемпионате»
27сегодня, 08:20
Чемпионат Испании. «Валенсия» и «Реал» сыграют в перенесенном матче 12-го тура. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
1сегодня, 08:10
Агент Ольмо о переходе в «Лейпциг»: «Бавария» предлагала больше денег, но мы дали слово. Речь идет о спортивном проекте, деньги – это не все в жизни и футболе»
15сегодня, 08:06
Вальдано о Суперлиге: «Только «Реал» и «Барселона» делают ставку на эту идею. Не стоит недооценивать Переса – он знает то, чего не видят другие»
1сегодня, 07:59
Денис Глушаков: «Россия – большая держава: она была, есть и будет. Мы вернемся и будем еще сильнее»
74сегодня, 07:51
Слуцкий о претензии к комментаторам: «Я не чувствую поддержки от них. В хоккее это единство – комментатор и тренер хвалят продукт. Футболисты не чувствуют, что мы в одной индустрии»
36сегодня, 07:41
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Шишкин: «На месте Станковича серьезно подумал насчет Промеса в «Спартак» – это личность, лидер. Футболист топовый, все его знают»
11 минут назад
Фанат «Рейнджерс» бросил монету в лицо Энгельсу в дерби с «Селтиком». Клуб осудил поведение болельщика
112 минут назад
Тихий о тратах в месяц: «Тысяч 150, до 200 сто процентов – 8-10 тысяч коммуналка, продукты, бензин у супруги тысяч 7-8, частный детский садик. У всех разный комфорт, я хотел бы намного комфортнее, не буду лукавить»
330 минут назад
«Лестеру» грозит обвинение в нарушении финансовых правил АПЛ. Убытки клуба не могут превышать 105 млн фунтов за три года
333 минуты назад
Владимир Кузьмичев: «Спартак» поборется за медали в этом сезоне, а в следующем будет основным претендентом на золото. Надо дать время Станковичу построить команду»
5сегодня, 08:57
Ледяхов о назначении иностранных тренеров без опыта: «В Испании такого быть не может, а в России это возможно. Деограсия и Артига тренировали детей по сути, но здесь им дают команду РПЛ»
15сегодня, 08:55
Кубок Испании. 1/16 финала. «Барбастро» примет «Барселону» в субботу, «Марбелья» сыграет с «Атлетико», «Депортива Минера» и «Реал» встретятся в понедельник
3сегодня, 08:45
Чемпионат Франции. «Ницца» примет «Ренн», «Лион» и «Монпелье» сыграют в субботу, «Марсель» встретится с «Гавром» Кузяева в воскресенье
сегодня, 08:30
Мерсон о контрактах ван Дейка, Салаха и Трента: «Для «Ливерпуля» оказаться в таком положении – это преступление, просто неслыханно. Я думал, что они упустят всех троих»
7сегодня, 07:27
Мотта о матче «Юве» и «Милана» в Саудовской Аравии: «Идеальное место для работы, отличный климат. Местная лига растет, я не особо следил, но направление правильное»
5сегодня, 06:55
Рекомендуем