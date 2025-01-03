Мохамед Салах: «Я хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в ЛЧ. Индивидуальные награды не дают дополнительной мотивации – я почти все выиграл»

Мохамед Салах заявил, что хочет больше выиграть АПЛ, нежели Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ и имеет одну игру в запасе, опережая «Арсенал» на шесть очков.

«Раньше я сходил с ума от индивидуальных наград, но я почти все выиграл. Поэтому спасибо всем за это, но я не думаю, что это придает мне дополнительной мотивации.

Сейчас я просто чувствую, что хочу победить, особенно в АПЛ , и даже больше, чем в Лиге чемпионов .

Быть важной частью команды, которая побеждает – это прекрасно», – сказал вингер «Ливерпуля » Мохамед Салах в интервью TNT Sports Mexico.