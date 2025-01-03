Мохамед Салах: «Я хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в ЛЧ. Индивидуальные награды не дают дополнительной мотивации – я почти все выиграл»
Мохамед Салах заявил, что хочет больше выиграть АПЛ, нежели Лигу чемпионов.
«Ливерпуль» лидирует в таблице АПЛ и имеет одну игру в запасе, опережая «Арсенал» на шесть очков.
«Раньше я сходил с ума от индивидуальных наград, но я почти все выиграл. Поэтому спасибо всем за это, но я не думаю, что это придает мне дополнительной мотивации.
Сейчас я просто чувствую, что хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в Лиге чемпионов.
Быть важной частью команды, которая побеждает – это прекрасно», – сказал вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах в интервью TNT Sports Mexico.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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