Тони Адамс о Кахигао: «Спартаку» повезло с ним. Великолепный человек»
Тони Адамс оценил назначение Франсиса Кахигао в «Спартак».
В пятницу московский клуб объявил о назначении 55‑летнего испанца на должность спортивного директора.
– Знаете ли Франсиса Кахигао? Что можете рассказать об этом специалисте?
– Конечно, я знаю Фрэна. Он был одним из учеников Стива Роули, который на протяжении 40 лет был скаутом «Арсенала». Он великолепный человек, и «Спартаку» повезло с ним, – сказал экс-защитник «Арсенала».
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