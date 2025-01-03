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Тони Адамс о Кахигао: «Спартаку» повезло с ним. Великолепный человек»

Тони Адамс оценил назначение Франсиса Кахигао в «Спартак».

В пятницу московский клуб объявил о назначении 55‑летнего испанца на должность спортивного директора.

– Знаете ли Франсиса Кахигао? Что можете рассказать об этом специалисте?

– Конечно, я знаю Фрэна. Он был одним из учеников Стива Роули, который на протяжении 40 лет был скаутом «Арсенала». Он великолепный человек, и «Спартаку» повезло с ним, – сказал экс-защитник «Арсенала».

Новый спортивный директор «Спартака»: 24 года работал в «Арсенале», Венгер хвалит 

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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