Мостовой о Кахигао: «Не знаю, кто это. Было бы приятнее, если бы «Спартак» назначил легендарного футболиста – Мостового, например»
Александр Мостовой высказался о назначениях иностранцев в руководство «Спартака».
Московский клуб объявил о назначении Франсиса Кахигао на должность спортивного директора.
«Давайте спокойно относиться к назначению Кахигао. За последние годы кого только не было! Сейчас хороший момент, потому что «Спартак» здорово играет.
Но мы снова идем путем иностранцев. Эти люди потом рассказывают, как все отлично. Они приезжают, зарабатывают хорошие деньги и уезжают. А они еще думают, что учат нас чему-то! Это не в адрес Кахигао, потому что я не знаю, кто это.
Было бы приятнее, если бы «Спартак» назначил легендарного футболиста… Например, Мостового», – сказал смеясь бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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