Мостовой о Кахигао в «Спартаке»: «Я назову тысячи человек, которые работали в «Реале», «Барсе». Обидно, что не замечают русских. Приведи бесплатно парня, которого никто не знает – в этом искусство»

Александр Мостовой отреагировал на назначение Франсиса Кахигао в «Спартак».

Сегодня красно-белые объявили о назначении 55-летнего испанца на должность спортивного директора.

«Нужно относиться к этому событию спокойно. Просто вспомните, сколько спортивных директоров сменились за последние годы.

Мне говорят, что он работал в «Арсенале». И что? Я назову тысячи человек, которые работали и в «Манчестере», и в «Реале», и в «Барселоне». Поставьте любого футбольного человека, и он найдет там успешных игроков.

Обидно, что в этих должностях не замечают наших русских. У Бескова парни становились звездами, которых он находил в 17 лет. Приведи бесплатно парня, которого никто не знает – в этом искусство.

Единственное преимущество Кахигао в том, что «Спартак» сейчас борется за чемпионство. Если провернут хороший трансфер, то скажут, что все здорово», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».