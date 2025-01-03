Мостовой о Кахигао в «Спартаке»: «Я назову тысячи человек, которые работали в «Реале», «Барсе». Обидно, что не замечают русских. Приведи бесплатно парня, которого никто не знает – в этом искусство»
Сегодня красно-белые объявили о назначении 55-летнего испанца на должность спортивного директора.
«Нужно относиться к этому событию спокойно. Просто вспомните, сколько спортивных директоров сменились за последние годы.
Мне говорят, что он работал в «Арсенале». И что? Я назову тысячи человек, которые работали и в «Манчестере», и в «Реале», и в «Барселоне». Поставьте любого футбольного человека, и он найдет там успешных игроков.
Обидно, что в этих должностях не замечают наших русских. У Бескова парни становились звездами, которых он находил в 17 лет. Приведи бесплатно парня, которого никто не знает – в этом искусство.
Единственное преимущество Кахигао в том, что «Спартак» сейчас борется за чемпионство. Если провернут хороший трансфер, то скажут, что все здорово», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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