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  • Венгер о назначении Кахигао: «Отличный улов для «Спартака». Франсис – страстный и умный специалист, он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи»
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Венгер о назначении Кахигао: «Отличный улов для «Спартака». Франсис – страстный и умный специалист, он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи»

Арсен Венгер оценил назначение Франсиса Кахигао в «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил о назначении бывшего скаута «Арсенала» Франсиса Кахигао на должность спортивного директора. 

«Приглашение Кахигао – отличный улов для «Спартака». Он будет делать хорошую работу.

Франсис – страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», – сказал бывший главный тренер «Арсенала».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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