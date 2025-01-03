Венгер о назначении Кахигао: «Отличный улов для «Спартака». Франсис – страстный и умный специалист, он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи»

Арсен Венгер оценил назначение Франсиса Кахигао в «Спартак».

Сегодня московский клуб объявил о назначении бывшего скаута «Арсенала» Франсиса Кахигао на должность спортивного директора.

«Приглашение Кахигао – отличный улов для «Спартака ». Он будет делать хорошую работу.

Франсис – страстный и умный специалист. Он отлично работает, имеет опыт и хорошие связи», – сказал бывший главный тренер «Арсенала ».