Камоцци о Кахигао: «Никто не знает его в «Арсенале» и сборной Чили – он был там швейцаром, возможно. Что он сделал, чтобы заслужить такой клуб, как «Спартак»?»

Франко Камоцци высказался о назначении Франсиса Кахигао в «Спартак».

55-летний испанский специалист занял должность спортивного директора красно-белых. Ранее Кахигао работал скаутом «Арсенала ».

«Я не знаю его, потому что он никогда не был спортивным директором. Что он сделал, чтобы заслужить такой клуб, как «Спартак»?

Никто не знает его ни в «Арсенале», ни в сборной Чили . Возможно, он был там швейцаром», – сказал бывший советник экс-владельца «Спартака » Леонида Федуна.