Мохамед Салах: «Мы с Азаром очень хорошие друзья, всегда отлично проводим время. Трент псих, он не любит разговаривать, но я его обожаю»
Мохамед Салах рассказал, с кем дружит из футболистов.
«Мы с Эденом (Азаром – Спортс”) очень хорошие друзья. Когда видимся, всегда отлично проводим время. Но я близок и с Костасом [Цимикасом], близок с Домиником [Собослаи]. Вирджил [ван Дейк] тоже, мы вместе уже восемь лет и уважаем друг к друга.
Мне очень нравится Трент [Александер-Арнолд], но он псих! Он не любит разговаривать, но я его обожаю. Роббо [Энди Робертсон] тоже. Роббо больше говорит, Трент больше слушает, но оба делают, что хотят», – сказал вингер «Ливерпуля» в интервью TNT Sports Mexico.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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