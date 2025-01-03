Мохамед Салах: «Мы с Азаром очень хорошие друзья, всегда отлично проводим время. Трент псих, он не любит разговаривать, но я его обожаю»

Мохамед Салах рассказал, с кем дружит из футболистов.

«Мы с Эденом (Азаром – Спортс”) очень хорошие друзья. Когда видимся, всегда отлично проводим время. Но я близок и с Костасом [Цимикасом ], близок с Домиником [Собослаи]. Вирджил [ван Дейк ] тоже, мы вместе уже восемь лет и уважаем друг к друга.

Мне очень нравится Трент [Александер-Арнолд ], но он псих! Он не любит разговаривать, но я его обожаю. Роббо [Энди Робертсон ] тоже. Роббо больше говорит, Трент больше слушает, но оба делают, что хотят», – сказал вингер «Ливерпуля» в интервью TNT Sports Mexico.