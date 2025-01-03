  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе, Родри, Карвахаль, Салах и Левандовски – в сборной лучших игроков Европы в 2020-х по версии Goal
7

Мбаппе, Родри, Карвахаль, Салах и Левандовски – в сборной лучших игроков Европы в 2020-х по версии Goal

Килиан Мбаппе и Родри вошли в сборную лучших футболистов Европы.

Символическую сборную лучших игроков Европы составил Goal. Достижения футболистов в этом рейтинге учитываются начиная с 1 января 2020 года.

Команда выглядит следующим образом (в скобках указаны текущие клубы игроков):

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»).

Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Полузащитники: Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («Реал»), Роберт Левандовски («Барселона»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal
logoАнтонио Рюдигер
logoРоберт Левандовски
logoАльфонсо Дэвис
logoМохамед Салах
logoКевин де Брюйне
logoРодри
logoЙозуа Киммих
logoТибо Куртуа
logoДаниэль Карвахаль
logoКилиан Мбаппе
logoВирджил ван Дейк
рейтинги
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoБарселона
logoбундеслига Германия
logoЛа Лига
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кахигао назначен спортивным директором «Спартака»
4324 минуты назад
Вальдано о Мбаппе в «Реале»: «Это вопрос адаптации – он вышел из зоны комфорта, покинув Францию. Там футбол не имеет такого культурного значения, как в Испании»
546 минут назад
Невилл об «МЮ» перед «Ливерпулем»: «Нужно ли ехать на «Энфилд»? Я беспокоюсь. В былые времена команды воскресной лиги не приезжали на матч»
21сегодня, 10:20
Ледяхов о Кадырове: «Все делает, чтобы его республика процветала. Поддерживает спорт, особенно футбол, выделяется много средств. Тренировался с «Ахматом» пару раз – по мячу попадает, пенальти забивал»
28сегодня, 10:19
Гендиректор «Пари НН»: «Я за объединение чемпионатов России и Беларуси и расширение – минимум 18 команд, можно больше. Лигу закрыть»
39сегодня, 10:10
Амарал о Барко: «Его трансфер – чудо, это лучший игрок «Спартака» и РПЛ. Я провел две недели в Аргентине, чтобы убедить Эсекиеля и уговорить «Ривер Плейт» продать его»
7сегодня, 10:04
Слот перед «МЮ»: «Их команда намного лучше, чем показывает таблица. Амориму потребуется некоторое время»
12сегодня, 09:39
Каррагер об Амориме: «В отличие от тен Хага и Поттера у него аура топ-тренера, но он оказался в сложной ситуации. «МЮ» нужны более талантливые игроки для реализации его планов»
46сегодня, 09:14
Мохамед Салах: «Я хочу победить, особенно в АПЛ, и даже больше, чем в ЛЧ. Индивидуальные награды не дают дополнительной мотивации – я почти все выиграл»
12сегодня, 09:10
«Ливерпуль» не продаст Трента в январе вне зависимости от предложения «Реала». «Красные» уже отклонили первый запрос мадридцев по игроку
30сегодня, 08:43
Ко всем новостям
Последние новости
Тихий о суевериях: «Я верующий, стараюсь гнать всякую пургу дальше – с какой ноги встал, еще что-то, но оно во мне борется внутри»
6 минут назад
Тренер «Нанта» Комбуаре заявил, что больше не будет общаться с прессой: «Вы все единогласно писали, что я больше не работаю здесь. Я ожидал признания ошибки и извинений, но ничего не произошло»
213 минут назад
Маттиас Яйссле: «Чемпионат Саудовской Аравии конкурентоспособен и амбициозен. Интенсивность матчей растет, атмосфера на стадионах невероятная, хоть и отличается от Европы»
355 минут назад
Артета о зимних трансферах «Арсенала»: «Если на рынке появится кто-то, кого мы можем себе позволить и кто окажет реальное влияние на команду, мы должны быть открыты для такой возможности»
358 минут назад
Роман Шишкин: «На месте Станковича серьезно подумал бы насчет Промеса в «Спартак» – это личность, лидер. Футболист топовый, все его знают»
13сегодня, 09:51
Фанат «Рейнджерс» бросил монету в лицо Энгельсу в дерби с «Селтиком». Клуб осудил поведение болельщика
4сегодня, 09:45
Тихий о тратах в месяц: «Тысяч 150, до 200 сто процентов – 8-10 тысяч коммуналка, продукты, бензин у супруги тысяч 7-8, частный детский садик. У всех разный комфорт, я хотел бы намного комфортнее, не буду лукавить»
6сегодня, 09:27
«Лестеру» грозит обвинение в нарушении финансовых правил АПЛ. Убытки клуба не могут превышать 105 млн фунтов за три года
6сегодня, 09:24
Владимир Кузьмичев: «Спартак» поборется за медали в этом сезоне, а в следующем будет основным претендентом на золото. Надо дать время Станковичу построить команду»
9сегодня, 08:57
Ледяхов о назначении иностранных тренеров без опыта: «В Испании такого быть не может, а в России это возможно. Деограсия и Артига тренировали детей по сути, но здесь им дают команду РПЛ»
19сегодня, 08:55
Рекомендуем