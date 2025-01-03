Аморим о «Ливерпуле»: «В одном матче может произойти что угодно. Сейчас они лучше нас, но у «МЮ» есть шанс победить»
Матч 20-го тура английской Премьер-лиги пройдет 5 января на «Энфилде». «Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте в АПЛ, «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице.
«У нас два подряд тренировочных дня. Это может помочь нам, учитывая ситуацию. Да, мы проигрываем слишком часто, и нам предстоит встреча с лучшей командой этого сезона, но, тренируясь, мы хотим улучшить нашу игру по сравнению с предыдущей.
В одном футбольном матче может произойти что угодно. Если говорить о целом сезоне, то чемпионами становятся сильнейшие. В данный момент они лучше нас, но мы можем победить в конкретной игре.
Мы должны сосредоточиться не на контексте, а на простых вещах и на качестве футбола», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Рэшфорд не сыграет с «Ливерпулем», сообщил Аморим: «Маркус заболел и не тренируется. Ситуация не изменилась – он такой же, как и все остальные игроки «МЮ»
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