Невилл об «МЮ» перед «Ливерпулем»: «Нужно ли ехать на «Энфилд»? Я беспокоюсь. В былые времена команды воскресной лиги не приезжали на матч»

Гари Невилл поделился опасениями перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

5 января «Ливерпуль» сыграет против манкунианской команды в матче 20-го тура АПЛ . «Манчестер Юнайтед » находится на 14-м месте в таблице чемпионата.

«Нужно ли нам ехать на «Энфилд»? Помните, как в былые времена команды воскресной лиги (начальный уровень любительского футбола в Англии – Спортс’‘) не приезжали [на матч], потому что, по их словам, было плохое дорожное движение или несколько игроков были нездоровы? Ладно, шутки в сторону, но я понятия не имею, как команда подходит к этому матчу.

Рубен Аморим – молодой тренер, который только возглавил клуб и которому нужно время, чтобы освоиться, но когда результаты такие плохие, это усиливает давление, а «Энфилд » – неумолимое место.

То, в каком состоянии «Ливерпуль », – это что-то невероятное. Я немного беспокоюсь за этот матч», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.