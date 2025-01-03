Невилл об «МЮ» перед «Ливерпулем»: «Нужно ли ехать на «Энфилд»? Я беспокоюсь. В былые времена команды воскресной лиги не приезжали на матч»
5 января «Ливерпуль» сыграет против манкунианской команды в матче 20-го тура АПЛ. «Манчестер Юнайтед» находится на 14-м месте в таблице чемпионата.
«Нужно ли нам ехать на «Энфилд»? Помните, как в былые времена команды воскресной лиги (начальный уровень любительского футбола в Англии – Спортс’‘) не приезжали [на матч], потому что, по их словам, было плохое дорожное движение или несколько игроков были нездоровы? Ладно, шутки в сторону, но я понятия не имею, как команда подходит к этому матчу.
Рубен Аморим – молодой тренер, который только возглавил клуб и которому нужно время, чтобы освоиться, но когда результаты такие плохие, это усиливает давление, а «Энфилд» – неумолимое место.
То, в каком состоянии «Ливерпуль», – это что-то невероятное. Я немного беспокоюсь за этот матч», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.
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