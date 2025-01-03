«Ливерпуль» разгромит «МЮ» – вопрос в том, сколько голов они забьют. Будет еще один мучительный день для Аморима». Саттон о матче АПЛ

Крис Саттон высказался о предстоящем матче «Манчестер Юнайтед» с «Ливерпулем».

Игра 20-го тура английской Премьер-лиги пройдет 5 января на «Энфилде».

«Историческое соперничество между клубами очень напряженное, но они сейчас и близко не равны на поле. Аморим говорит о борьбе за выживание, и его можно понять.

Кого бы ни выставил «Ливерпуль » в стартовом составе, у «Юнайтед» нет шансов их сдержать.

Счет не будет двузначным, но все остальное вполне возможно, и это я говорю, будучи добрым к «МЮ». «Ливерпуль» должен их разгромить, и они их разгромят – вопрос только в том, сколько голов они забьют. «Юнайтед » будет играть ради гордости, ради клуба и всего остального, но это ничего не изменит.

Сейчас «Ливерпуль» находится в стратосфере, и мне жаль Аморима, потому что это будет еще один мучительный день для него», – заявил бывший нападающий «Челси» Крис Саттон .

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