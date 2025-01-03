«Ливерпуль» разгромит «МЮ» – вопрос в том, сколько голов они забьют. Будет еще один мучительный день для Аморима». Саттон о матче АПЛ
Игра 20-го тура английской Премьер-лиги пройдет 5 января на «Энфилде».
«Историческое соперничество между клубами очень напряженное, но они сейчас и близко не равны на поле. Аморим говорит о борьбе за выживание, и его можно понять.
Кого бы ни выставил «Ливерпуль» в стартовом составе, у «Юнайтед» нет шансов их сдержать.
Счет не будет двузначным, но все остальное вполне возможно, и это я говорю, будучи добрым к «МЮ». «Ливерпуль» должен их разгромить, и они их разгромят – вопрос только в том, сколько голов они забьют. «Юнайтед» будет играть ради гордости, ради клуба и всего остального, но это ничего не изменит.
Сейчас «Ливерпуль» находится в стратосфере, и мне жаль Аморима, потому что это будет еще один мучительный день для него», – заявил бывший нападающий «Челси» Крис Саттон.
«МЮ» на «Энфилде», первый матч «Реала» в 2025-м. Топ-футбол уже здесь
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий