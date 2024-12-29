Кечинов о словах Абаскаля про «Спартак»: «Не было ни игры, ни результата, о каком багаже может идти речь? Бред какой-то»

Валерий Кечинов назвал «бредом» слова Гильермо Абаскаля о «Спартаке».

Ранее Абаскаль заявил, что нынешний «Спартак» создал его тренерский штаб.

«Я не согласен с Абаскалем. Про какой багаж вообще может идти речь? У него не было ни игры, ни результата, особенно последние пару месяцев. Да, Угальде взяли при нем, но он практически не играл, его не было видно. Манфред, как и Бонгонда, заиграл уже при Станковиче.

Ладно бы при Абаскале была игра, результат и он ушел из‑за конфликта, – тогда бы в его слова я поверил. Но когда все иначе, о чем тут можно говорить? Это бред какой‑то», – сказал экс-игрок «Спартака».