Кечинов о словах Абаскаля про «Спартак»: «Не было ни игры, ни результата, о каком багаже может идти речь? Бред какой-то»
Валерий Кечинов назвал «бредом» слова Гильермо Абаскаля о «Спартаке».
Ранее Абаскаль заявил, что нынешний «Спартак» создал его тренерский штаб.
«Я не согласен с Абаскалем. Про какой багаж вообще может идти речь? У него не было ни игры, ни результата, особенно последние пару месяцев. Да, Угальде взяли при нем, но он практически не играл, его не было видно. Манфред, как и Бонгонда, заиграл уже при Станковиче.
Ладно бы при Абаскале была игра, результат и он ушел из‑за конфликта, – тогда бы в его слова я поверил. Но когда все иначе, о чем тут можно говорить? Это бред какой‑то», – сказал экс-игрок «Спартака».
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