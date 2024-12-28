Гранат о словах Абаскаля про «Спартак»: «Каждый хочет напомнить о себе или быть причастным к успехам команды. Как говорят: «У победы много отцов»

Владимир Гранат прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о «Спартаке».

Ранее экс-тренер красно-белых, покинувший свой пост в апреле, заявил : «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».

«В нынешнем «Спартаке » «багаж» Абаскаля – только игроки, которых подписали при нем.

Каждый человек хочет напомнить о себе или быть причастным к успехам команды. Как говорят: «У победы много отцов», – сказал экс-игрок сборной России.