Гранат о словах Абаскаля про «Спартак»: «Каждый хочет напомнить о себе или быть причастным к успехам команды. Как говорят: «У победы много отцов»
Владимир Гранат прокомментировал слова Гильермо Абаскаля о «Спартаке».
Ранее экс-тренер красно-белых, покинувший свой пост в апреле, заявил: «Сегодняшняя команда была полностью подготовлена и создана нами».
«В нынешнем «Спартаке» «багаж» Абаскаля – только игроки, которых подписали при нем.
Каждый человек хочет напомнить о себе или быть причастным к успехам команды. Как говорят: «У победы много отцов», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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