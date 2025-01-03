«Плимут» после увольнения Руни отказался от документалки о клубе. Сюжет о борьбе за выживание в Чемпионшипе хотели продать Netflix или Amazon
«Плимут» после увольнения Уэйна Руни отказался от документалки о клубе.
Предполагается, что проект о борьбе за выживание в Чемпионшипе был в значительной степени инициирован Руни и его советниками. «Плимут» рассчитывал развить бренд и получить прибыль, продав фильм Amazon или Netflix.
В октябре на тренировочной базе клуба начались съемки, но после двух матчей съемочной бригаде предложили сделать перерыв. Клуб посчитал, что процесс отвлекает игроков.
При Руни «Плимут» выиграл 1 из 14 последних матчей, опустился на последнее место в лиге, а после увольнения 39-летнего специалиста стало известно, что съемки возобновлены не будут.
Руни уволила последняя команда Чемпионшипа. Ну куда еще хуже?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Guardian
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