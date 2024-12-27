Руни считает, что подходит «Плимуту», идущему последним в Чемпионшипе: «Знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов. Мы выглядим как две разные команды дома и на выезде»
Сейчас команда под руководством Руни с 18 очками находится на последнем, 24-м, месте в Чемпионшипе. У них худшие результаты в выездных матчах: в 12 играх было набрано всего 2 очка, забито 3 гола и пропущено 33.
– Вы по-прежнему подходите для руководства «Плимутом»?
– Я считаю, что да. Я знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов.
Самое большое разочарование для меня за весь сезон – то, что мы выглядим как две разные команды дома и на выезде. Есть ли психологическая проблема? Мы разбираемся с этим.
Я уверен, что у болельщиков есть вопросы, как и у многих людей со стороны, и я сделаю все возможное, чтобы ответить на них как можно лучше. Я слежу за тем, чтобы мы набрали нужных игроков в январе, для нас очень важно убедиться, что мы сделаем это правильно.
Мы должны продолжать работать. Я должен продолжать верить в то, что мы попытаемся сделать, чтобы выбраться из ситуации, в которой находимся.
Очевидно, что нам нужны игроки на вход, а некоторые и на выход, это тоже приоритет, – заявил главный тренер «Плимута».
«Ковентри» Лэмпарда разгромил «Плимут» Руни в Чемпионшипе – 4:0. Все 4 мяча забили в 1-м тайме
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