Руни считает, что подходит «Плимуту», идущему последним в Чемпионшипе: «Знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов. Мы выглядим как две разные команды дома и на выезде»

Уэйн Руни высказался о неудачах на посту главного тренера «Плимута».

Сейчас команда под руководством Руни с 18 очками находится на последнем, 24-м, месте в Чемпионшипе. У них худшие результаты в выездных матчах: в 12 играх было набрано всего 2 очка, забито 3 гола и пропущено 33.

– Вы по-прежнему подходите для руководства «Плимутом»?

– Я считаю, что да. Я знаю, как работает футбол, я не глуп, нужно добиваться результатов.

Самое большое разочарование для меня за весь сезон – то, что мы выглядим как две разные команды дома и на выезде. Есть ли психологическая проблема? Мы разбираемся с этим.

Я уверен, что у болельщиков есть вопросы, как и у многих людей со стороны, и я сделаю все возможное, чтобы ответить на них как можно лучше. Я слежу за тем, чтобы мы набрали нужных игроков в январе, для нас очень важно убедиться, что мы сделаем это правильно.

Мы должны продолжать работать. Я должен продолжать верить в то, что мы попытаемся сделать, чтобы выбраться из ситуации, в которой находимся.

Очевидно, что нам нужны игроки на вход, а некоторые и на выход, это тоже приоритет, – заявил главный тренер «Плимута ».

«Ковентри» Лэмпарда разгромил «Плимут» Руни в Чемпионшипе – 4:0. Все 4 мяча забили в 1-м тайме