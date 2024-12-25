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Меленстен о последнем месте «Плимута» Руни в Чемпионшипе: «Уэйн считает, что футболисты должны все уметь, но это игроки не его калибра»

Рене Меленстен высказался о работе Уэйна Руни в «Плимуте».

Команда под руководством англичанина находится на последнем, 24-м, месте в таблице Чемпионшипа после 21 матча.

«У меня (в «МЮ» – Спортс’‘) был состав из талантливых футболистов, работы вполовину было достаточно. Вот в чем разница. Я не использовал традиционный тренерский подход – говорить игрокам, что нужно делать.

Если бы я дал игрокам правильную информацию, они взяли бы ответственность ее выполнить. Если предоставить игрокам полномочия, они будут играть, принимая собственные решения.

На том уровне, на котором сейчас работает Уэйн, он иногда считает, что футболисты должны все уметь, но это игроки не его калибра, и они этого не знают.

Майк Фелан работает рядом с Уэйном – и это мудрое решение. Очень надеюсь, что они все сделают правильно и из зоны вылета переберутся в середину таблицы», – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Меленстен.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal.com
logoРене Меленстен
logoУэйн Руни
logoПлимут
logoпремьер-лига Англия
logoчемпионшип
logoМанчестер Юнайтед
logoМайк Фелан
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