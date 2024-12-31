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  • Руни покинул «Плимут». Клуб идет последним в Чемпионшипе и не выигрывает 9 матчей подряд
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Руни покинул «Плимут». Клуб идет последним в Чемпионшипе и не выигрывает 9 матчей подряд

Уэйн Руни покинул «Плимут».

Клуб и главный тренер решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

«Плимут» занимает последнее место в турнирной таблице Чемпионшипа, команда не выигрывает 9 матчей подряд. 

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить совет директоров футбольного клуба «Плимут Аргайл», особенно Саймона Халлетта и Нила Дьюснипа, с которыми у меня сложились отличные отношения.

Также хочу поблагодарить всех сотрудников, которые встретили меня с теплотой и делают этот клуб таким особенным, а также игроков и болельщиков за их усилия и поддержку во время моего пребывания в качестве главного тренера. Желаю им всего наилучшего в будущем.

«Зеленой армии» особая благодарность за то, что матчи на «Хоум Парк» были такими уникальными. Эти воспоминания останутся с нами навсегда. Особо хотел бы отметить свой тренерский штаб – Кевина Нэнсеквелла, Саймона Айрленда, Даррила Флахавана и Майка Филана – за их знания, преданность, помощь и поддержку.

«Плимут Аргайл» всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я продолжу следить за его результатами с большим интересом», – сказал Руни.

Бывший нападающий «Эвертона», «МЮ» и сборной Англии тренировал клуб второго английского дивизиона с мая 2024 года. До этого он тренировал «Дерби Каунти», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингем».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Плимута»
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