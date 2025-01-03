«МЮ» активирует опцию продления Магуайра на год, Аморим подтвердил: «Рады продолжить сотрудничество. Харри необходимо совершенствоваться как лидеру»

«МЮ» активирует опцию продления Харри Магуайра на год.

31-летний защитник останется в клубе до июня 2026-го. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах и забил один гол.

«Мы активируем опцию, рады продолжить сотрудничество с Харри .

Ему необходимо совершенствоваться как лидеру, потому что мы испытываем голод по лидерам на поле», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .

Игроки «МЮ» ищут «крота», сливающего информацию из раздевалки. Некоторые в клубе говорят, что знают, кто виноват в утечках (Daily Mail)