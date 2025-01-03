Амарал о введении потолка зарплат в «Спартаке»: «В России хорошо платят, но должна быть структура. Ключевой игрок не может получать как игрок ротации»

Томаш Амарал высказался о введении потолка зарплат в «Спартаке».

Ранее сообщалось , что бывший спортивный директор московского клуба установил верхний лимит зарплат при переговорах с новыми игроками – 2,5 млн евро в год.

«Когда дело касалось футбола, нам всегда приходилось отчитываться и запрашивать разрешение у генерального директора и, следовательно, у совета директоров, который давал окончательное одобрение. Генеральный директор [Олег Малышев ] был моим непосредственным начальником, а также отвечал за области, которые меня не так сильно касались, – маркетинг и коммерческую сферу.

Я также предложил создать справедливую шкалу заработной платы. Я почувствовал необходимость ее создания, потому что в России хорошо платят игрокам, но в этом должна быть структура.

Игрок, пришедший в клуб в качестве ключевого игрока, не может получать такую ​​же зарплату, как другой, пришедший в качестве игрока ротации. Должна быть эта шкала заработной платы.

Этот проект, который я создал в клубе, имел смысл для меня и для правления, потому что именно они вкладывают деньги. Мы все хотим, чтобы игрок был как можно дешевле и лучше.

Но нужно было с чего-то начинать, и мы начали с создания системы категорий внутри состава, где каждый игрок имел бы зарплату, соответствующую его статусу, и некоторые бонусы. Затем он мог стать ключевым игроком, если клуб оценит его заслуги», – рассказал Амарал в интервью Maisfutebol.

Амарал о «Спартаке»: «Я заложил основы будущего, мне не разрешали заниматься другими делами. Пришлось просить об уходе из-за проблем, с которыми не отождествлял себя»