Амарал о «Спартаке»: «Я заложил основы будущего, мне не разрешали заниматься другими делами. Пришлось просить об уходе из-за проблем, с которыми не отождествлял себя»
Португалец занимал должность спортивного директора красно-белых с конца 2023 года. В ноябре клуб объявил об уходе Амарала по обоюдному согласию сторон.
– Удалось ли вам заложить какой-то фундамент на будущее?
– Основы будущего заложены. Мне не разрешали заниматься другими делами, но это вопросы, которые я уважаю и понимаю. Если мне, как скауту, нужно было знать, какое у меня место, то же самое касается и должности спортивного директора.
Я считаю, что кто бы ни был в клубе, он желает ему лучшего, но дело дошло до того, что из-за проблем, с которыми я не особо отождествлял себя, мне пришлось попросить об уходе. В основном с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы клуба, – заявил Амарал в интервью Maisfutebol.
Амарал заявил о «сопротивлении» в «Спартаке»: «Трудно работать, когда люди со стороны влияют на решения, делая лучше не для клуба, а для себя. Но заметна разница между командой сегодня и годичной давности»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий