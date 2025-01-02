  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Амарал о «Спартаке»: «Я заложил основы будущего, мне не разрешали заниматься другими делами. Пришлось просить об уходе из-за проблем, с которыми не отождествлял себя»
6

Амарал о «Спартаке»: «Я заложил основы будущего, мне не разрешали заниматься другими делами. Пришлось просить об уходе из-за проблем, с которыми не отождествлял себя»

Томаш Амарал считает, что заложил фундамент на будущее в «Спартаке».

Португалец занимал должность спортивного директора красно-белых с конца 2023 года. В ноябре клуб объявил об уходе Амарала по обоюдному согласию сторон.

– Удалось ли вам заложить какой-то фундамент на будущее?

 – Основы будущего заложены. Мне не разрешали заниматься другими делами, но это вопросы, которые я уважаю и понимаю. Если мне, как скауту, нужно было знать, какое у меня место, то же самое касается и должности спортивного директора.

Я считаю, что кто бы ни был в клубе, он желает ему лучшего, но дело дошло до того, что из-за проблем, с которыми я не особо отождествлял себя, мне пришлось попросить об уходе. В основном с точки зрения среднесрочной и долгосрочной перспективы клуба, – заявил Амарал в интервью Maisfutebol.

Амарал заявил о «сопротивлении» в «Спартаке»: «Трудно работать, когда люди со стороны влияют на решения, делая лучше не для клуба, а для себя. Но заметна разница между командой сегодня и годичной давности»

Опубликовано: Полина Антохина
logoСпартак
Томаш Амарал
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о вмешательстве в работу Амарала в «Спартаке»: «Это нормально – все пытаются что-то урвать, отломать кусочек. Но почему он говорит об этом, когда покинул клуб, а не когда работал?»
5сегодня, 16:08
Амарал заявил о «сопротивлении» в «Спартаке»: «Трудно работать, когда люди со стороны влияют на решения, делая лучше не для клуба, а для себя. Но заметна разница между командой сегодня и годичной давности»
38сегодня, 14:30
Рекомендуем
Главные новости
Куртуа о календаре: «Оправдание «вы зарабатываете много денег» должно исчезнуть. Проблема в том, что нам не хватает отдыха»
2 минуты назад
Ольмо надеется, что Лапорта сдержит обещание зарегистрировать его. В «Барсе» считают, что завтрашний день может стать ключевым в этом вопросе
1015 минут назад
Генич посетил ледовое шоу Навки «Щелкунчик»: «Потрясающее представление, полный зал! Валиева и Тарасова – 👍🏻»
2931 минуту назадФото
Пономарев о сборной России: «Играем только с чебуреками и папуасами, в 2025-м ничего не изменится. Пусть к нам еще босиком приедут, а мы им бутсы подарим»
8347 минут назад
ЦСКА не продал Рошу «Интернасьоналу» за 2 млн долларов (Лукас Коллар)
2653 минуты назад
Амарал о работе в России во время конфликта: «Я женат на русской и понимаю, что в истории всегда есть две стороны. И, возможно, ни одна из них не права. Я за мир»
2154 минуты назад
Мостовой о вмешательстве в работу Амарала в «Спартаке»: «Это нормально – все пытаются что-то урвать, отломать кусочек. Но почему он говорит об этом, когда покинул клуб, а не когда работал?»
5сегодня, 16:08
Клаудиньо интересен «Ботафого». Ранее «Динамо» не продало Бителло бразильцам за 10 млн евро
11сегодня, 15:55
Де Йонг о контракте с «Барсой»: «Ушел бы, если бы чувствовал, что не могу внести вклад или команда не может конкурировать. Мое продление тема для газет, мне важно происходящее на поле»
26сегодня, 15:26
Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Интер» против «Аталанты», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в пятницу
42сегодня, 15:02
Ко всем новостям
Последние новости
ЦСКА интересен Эступиньян из «Брайтона». Агент защитника подтвердил
53 секунды назад
Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» разгромили «Селтик» – 3:0
99 минут назад
Отец Сафонова о «ПСЖ»: «Ему там комфортно. Всем доволен, пока все нормально»
15 минут назад
Артета рассказал, что Хавертц заболел перед «Брентфордом»: «Были очень явные симптомы. Пришлось посадить его в машину и отвезти обратно. Надеюсь, он поправится очень быстро»
24 минуты назад
Тарпищев об РПЛ: «Последние два года стало заметно лучше. Напряженность возросла, стало меньше проходных матчей»
56 минут назад
Ахметов про Деда Мороза: «Лет в 7-8 уже точно перестал верить – спалил родителей с подарком, который хотел. Зато и особых разочарований не было»
657 минут назад
Соколов перейдет в «Аль-Иттифак» из 3-го дивизиона ОАЭ. Контракт экс-хавбека «Ленинградца» – на 2 года (Иван Карпов)
8сегодня, 15:40
Андрей Канчельскис: «Загадал, чтобы наши команды в 2025 году вернулись в ЛЧ, а сборная могла участвовать в чемпионах мира и Европы»
12сегодня, 15:10
«Интер» – «Аталанта». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5сегодня, 15:00
Тарпищев о Джикии: «Как с ним обошлись при Абаскале – это неправильно. Он мог цементировать команду. «Спартак» сам себя этого лишил»
20сегодня, 14:59
Рекомендуем