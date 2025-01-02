Амарал заявил о «сопротивлении» в «Спартаке»: «Трудно работать, когда люди со стороны влияют на решения, делая лучше не для клуба, а для себя. Но заметна разница между командой сегодня и годичной давности»

Томаш Амарал заявил о препятствиях в ходе работы в «Спартаке».

Португальский специалист покинул пост спортивного директора клуба в ноября 2024 года.

– Чувствовали ли вы, что столкнулись с сопротивлением, которое не позволило вам продолжать отдавать все свои силы «Спартаку»?

– Да. Было некоторое сопротивление.

Мне трудно работать, когда многие люди со стороны пытаются влиять на решения не для того, что лучше для клуба, а для того, что лучше для них самих.

Есть одна вещь, которой я горжусь – я всегда защищал клуб, всегда защищал тех, кто платил мне зарплату, и я отдавал все, чтобы клуб стал лучше, команда стала лучше и все работало стабильно.

Есть проблемы, которые я не контролирую и которые я просто должен уважать.

– Но пробовали ли вы с этим бороться?

– Я боролся настолько, насколько мог. Либо я соглашаюсь работать на таких условиях, либо прошу меня отпустить.

В таких вопросах лучше всего быть честным. Я никогда не хотел привязываться к клубу только из-за хорошего контракта, из-за своего статуса или из-за величины клуба. Возможно, так делать было бы проще, но это не мой подход.

Но есть благодарность и гордость за то, что сделано. Правда в том, что любой, кто честно сравнит команду годичной давности с сегодняшней командой, увидит, что разница заметна.

Заслуга в этом – футболистов и тренера Деяна Станковича , который является отличным специалистом, – сказал Томаш Амарал в интервью Maisfutebol.