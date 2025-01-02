Амарал об уходе из «Спартака»: «Я попросил – это лучшее решение для всех. Благодарен за возможность работать в клубе такого масштаба и за фантастических людей, которых встретил»

Томаш Амарал рассказал, что инициировал свой уход из «Спартака».

Португалец занимал должность спортивного директора красно-белых с конца 2023 года. В ноябре клуб объявил об уходе Амарала по обоюдному согласию сторон.

– Это я попросил покинуть клуб. Очевидно, впоследствии было обоюдное соглашение. Я очень благодарен. За опыт, за возможность работать в клубе такого масштаба и за фантастических людей, которых я встретил.

В совете директоров есть два человека, которых я не могу не назвать, это Александр Матыцын и Павел Жданов. Помимо опыта, который они дали мне в других аспектах, не связанных с футболом, самой игрой, это были люди, которые приветствовали меня с распростертыми объятиями и всегда уважали меня. Это мужчины с большой буквы, которым я всегда буду благодарен и которые, как я знаю, будут моими друзьями на всю жизнь.

– У вас еще оставался срок по контракту?

– Я подписал короткий контракт на полтора года с возможностью продления, но этого не произошло, и я считаю, что это было лучшим решением для всех сторон, – сказал Амарал в интервью Maisfutebol.

Амарал о «Спартаке»: «Я заложил основы будущего, мне не разрешали заниматься другими делами. Пришлось просить об уходе из-за проблем, с которыми не отождествлял себя»