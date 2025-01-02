Мерсон о Тренте в «Реале»: «Он идет не на понижение. У «Ливерпуля» больше шансов выиграть ЛЧ в этом сезоне, но «Мадрид» – особенный клуб. Не знаю, отказывал ли им кто-то»
Ранее сообщалось, что мадридский клуб готов заплатить 20-25 миллионов евро зимой за защитника «Ливерпуля», контракт которого рассчитан до лета.
«20 миллионов фунтов в футболе – это мелочь. В Премьер-лиге это практически не деньги. Его нужно сохранить. Он особенный игрок, давайте понаблюдаем за ним в ближайшие четыре-пять месяцев.
Дальность его передач не имеет равных, мы должны наслаждаться его игрой. Конечно, сейчас он не захочет переходить в «Реал». У «Ливерпуля» невероятные шансы выиграть Премьер-лигу. Они сделали это в 2020 году при пустых трибунах. Кто, кроме фанатов «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», не хотел бы, чтобы они выиграли лигу в этом сезоне?
Я не знаю, отказывал ли кто-нибудь когда-либо «Реалу». Это особенный клуб, он [Трент] идет не на понижение. У «Ливерпуля» гораздо больше шансов выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но если [«Реал»] приобретет его, то у них в составе будет невероятный талант.
Он будет в мадридском «Реале» [в следующем сезоне]. Я не вижу других вариантов. Я думаю, это произойдет, но буду сильно шокирован, если это произойдет в январе», – сказал бывший игрок «Арсенала».
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