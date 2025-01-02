Куртуа о календаре: «Если отдыхать 2 месяца, как в НБА, футболисты будут готовы играть 9 месяцев в полную силу. Без отдыха накапливаются травмы»
Тибо Куртуа заявил, что футболисты могли бы играть по графику НБА.
«Я думаю, что [футболисты] не будут против играть 9 месяцев без перерыва при надлежащей подготовке и управлении нагрузкой.
Если у вас 2 месяца отдыха летом, как в НБА, вы можете дать своему телу месяц отдохнуть и месяц тренироваться. Люди будут больше готовы играть 9 месяцев в полную силу. Если вы не отдыхаете, именно тогда накапливаются травмы.
В этом году будет клубный чемпионат мира, в следующем – чемпионат мира, затем через год что-то еще, так что игрокам не дают отдохнуть», – заявил вратарь «Реала».
Куртуа о календаре: «Оправдание «вы зарабатываете много денег» должно исчезнуть. Футболистам не хватает отдыха»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: CNN
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